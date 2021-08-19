Правоохоронці викрили двох співробітників ФСБ, що намагались завербувати офіцера СБУ

Про це повідомляє прес-центр СБУ.



Зазначається, що зловмисники намагалися завербувати офіцера СБУ.



"Російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію", - йдеться у повідомленні.



За даними правоохоронців, росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ.



Втім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора.



Уточнюється, що це вже не перший випадок, коли офіцери СБУ давали гідну відповідь спробам схилити їх до державної зради.







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