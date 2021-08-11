Правоохоронці викрили крадіїв вугілля і міндобрив на Укрзалізниці

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру 16 особам за фактами створення злочинної організації та участі у ній через систематичні крадіжки вугілля і міндобрив.



За даними слідства, упродовж цього року члени злочинної організації систематично крали вугілля і міндобрива в районі залізничної станції "Таврійськ" Запорізької дирекції Регіональної філії "Придніпровська залізниця" Укрзалізниці. Вони викрадали кам'яне вугілля і міндобрива з вагонів потягів як під час їх відстою, так і під час руху.



Зазначається, що правоохоронці провели 54 обшуки на території Запорізької та Дніпропетровської областей за місцями проживання членів злочинної організації, під час яких виявлено та вилучено речі і документи.



За даними правоохоронців, наразі затримано 12 осіб, семи з яких обрано запобіжний захід.

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