Правоохоронці затримали чоловіка, який у 2014 році підняв триколор у Харкові

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у телеграм.

"Харківська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили харків‘янина, який 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував "руський мир", - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, чоловік у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів.



Згідно з інформацією, під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили набої калібру 7,62 мм. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну та недоторканність України, а також придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України).

6 квітня 2014 року над будівлею обласної держадміністрації у Харкові проросійські мітингувальники зняли український прапор і встановили російський.

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