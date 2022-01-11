Правоохоронцям підвищать зарплати з лютого 2022 року, - Монастирський

Про це він написав у Facebook.



За словами міністра, через те, що в бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок Ковідного Фонду, держбюджет на 2022 рік передбачає виділення на зарплати правоохоронцям 2,8 млрд грн. З них 1 млрд грн отримає Нацполіція.



"Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого", - написав Денис Монастирський.



Він зауважив, що підвищення виплат стосується не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.



"Наголошу, кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації "Акциз". Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року", - уточнив очільник МВС.



Він додав, що за листопад-грудень 2021 року це забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн.



Денис Монастирський зазначив, що підвищення заробітної плати базується на конкретних результатах роботи команди.



"Моя особиста позиція - всі кошти, які додатково надходять до бюджету по акцизних платежах мають скеровуватись на підвищення оплати праці працівників системи МВС, які, дбаючи про безпеку українців, щодня ризикують власним життям та здоров’ям", - пояснив міністр.



Також голова МВС додав, що від лютого 2022 року буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.



Нагадаємо, 6 січня в Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення зарплат поліцейським до 24 тис. грн.

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