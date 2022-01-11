Правоохоронцям підвищать зарплати з лютого 2022 року, - Монастирський
Очільник МВС Денис Монастирський анонсував підвищення зарплат правоохоронцям від лютого 2022 року
Про це він написав у Facebook.
За словами міністра, через те, що в бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок Ковідного Фонду, держбюджет на 2022 рік передбачає виділення на зарплати правоохоронцям 2,8 млрд грн. З них 1 млрд грн отримає Нацполіція.
"Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого", - написав Денис Монастирський.
Він зауважив, що підвищення виплат стосується не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.
"Наголошу, кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації "Акциз". Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року", - уточнив очільник МВС.
Він додав, що за листопад-грудень 2021 року це забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн.
Денис Монастирський зазначив, що підвищення заробітної плати базується на конкретних результатах роботи команди.
"Моя особиста позиція - всі кошти, які додатково надходять до бюджету по акцизних платежах мають скеровуватись на підвищення оплати праці працівників системи МВС, які, дбаючи про безпеку українців, щодня ризикують власним життям та здоров’ям", - пояснив міністр.
Також голова МВС додав, що від лютого 2022 року буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.38
Купівля 27.38Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.85Продаж 31.3
- Актуальне
- Важливе