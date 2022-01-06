У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення зарплат поліцейським

Про свідчить картка законопроєкту № 6506-1.

Авторами документа є 40 народних депутатів із фракції "Слуга народу" та депутатської групи "Довіра".

Проєктом закон пропонується установити фіксований посадовий оклад поліцейських, який не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Зазначається, що наразі складовими грошового забезпечення поліцейського є: посадовий оклад; оклад за спеціальним званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер); премії та одноразові додаткові види грошового забезпечення. Проте розміри посадових окладів поліцейських фактично є незмінними з 2015 року.

"Так наприклад, посадовий оклад оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції або інспектора патрульної пловці не перевищує 2 500 грн, що не відповідає об'єктивній оцінки роботи поліції та реаліям сьогодення... Таким чином ЗУ "Про Національну поліцію" не містить мінімальних гарантій грошового забезпечення поліцейських, що призводить до незадовільного рівня оплати праці працівників поліції та відтоку професійних кадрів", - йдеться у пояснювальній записці

Передбачається встановити, що складовими грошового забезпечення поліцейського є: посадовий оклад, щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби), доплати за спеціальне звання, за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, за науковий ступінь та/або вчене звання та премії.

Автори наголошують, що реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

