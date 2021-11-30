"Предмет накручування і нагнітання": Ляшко розповів, коли дозволять бустерну дозу вакцини від COVID-19 та чому вона не є пріорітетом МОЗу

Про це він розповів у інтерв'ю BBC Україна.

"Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоров'я уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами", - сказав Ляшко.

За оцінками міністра, третє щеплення від COVID-19 стане доступним уже в січні-лютому 2022 року. Однак, це може статися раніше, оскільки залежить від багатьох факторів.

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я, як міністр охорони здоров'я, відразу ухвалю рішення, і запустимо бустерне вакцинування", - зазначив Ляшко.

Водночас очільник МОЗу наголосив, що через 2-3 тижні в Україні двома дозами буде вакциновано лише 40% населення України, у той час як мета - 70%. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вакцинувати тих, хто не отримав жодного щеплення, адже так можна зупинити активну циркуляцію вірусу в світі.

Ляшко наголосив, що саме такою і є основна задача МОЗу - збільшувати кількість людей, які отримали хоча б першу дозу COVID-вакцини, а не вводити бустер. Це, зокрема, допоможе розвантажити систему охорони здоров'я.



"Це предмет знову накручування і нагнітання. Тому що при 40% населення ми турбуємось про певний персональний захист. Для нас пріоритетом є робити більше щеплень людей, які взагалі не мають щеплень", - наголосив Ляшко.



Ляшко визнає, що у цьому випадку бустерна доза не є настільки важливою, оскільки поширення коронавірусу зменшується від відсотку вакцинованих людей, а не кількості вакцин, які отримав невеликий відсоток населення.

"У мене прохання: якщо ми так хочемо захистити українців, то давайте робити з вами одну річ - просити й переконувати тих, хто ще не прийшов на щеплення. А таких у нас понад 10 млн. Бо це захист наш із вами, це захист наших рідних. Бо тоді ми зменшимо циркуляцію, захистимо наших батьків від того, що їм у певний період можуть не надати допомогу. Оце треба зрозуміти, а не займатися егоїзмом - мені по барабану, що буде відбуватися в країні, мені треба бустерну дозу", - сказав Ляшко.

