Немає сенсу вводити третю дозу COVID-вакцини, якщо у всьому світі більшість із груп ризику взагалі не щепилися, - ВООЗ

Про це Гебреїсус сказав на брифінгу 12 листопада.

"Немає сенсу давати бустери (третю дозу вакцини, - ред.) здоровим дорослим або вакциновувати дітей, коли медичні працівники, люди похилого віку та інші групи високого ризику по всьому світу все ще чекають на першу дозу. Виняток, як ми вже говорили, становлять люди з ослабленим імунітетом", - сказав Гебреїсус.

Очільник ВООЗ наголосив, що кожна країна повинна орієнтуватися на власну ситуацію та регулювати карантинні заходи, зазначивши, що вакцинація - це не єдиний вихід із пандемії.

За словами Гебреїсуса, вакцинація також має коригуватися, адже важливо не тільки те, скільки людей вакциновано, а і хто вакцинований.

Очільника ВООЗ зазначив, що розвинуті країни накопичують вакцини, у той час як країни з низьким доходом все ще чекають на них.

"Щодня в усьому світі вводиться в шість разів більше бустерів, ніж первинних доз у країнах з низьким рівнем доходу. Це скандал, який потрібно припинити зараз", - наголосив Гебреїсус.

Він додав, що нещодавно схвалена ковідна вакцина COVAX працює. До 114 країн направили вже майже 500 мільйонів доз препарату.