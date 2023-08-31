Представник Чехії в НАТО назвав три умови вступу України до Альянсу

Про це сказав посол Праги в Організації Північноатлантичного договору Якуб Ландовський, повідомляє Bloomberg.

На його думку, історичний прецедент вказує на те, що мирна угода між Києвом і Москвою, можливо, і не потрібна для членства, але Україна вирішуватиме, коли закінчиться війна.

"Єдина сторона, відповідальна за відповідь на питання, де має проходити кордон, — це Україна. Ніхто зі сторони не може це навіть прокоментувати". - заявив він.

У липні на саміті НАТО Альянс із 31 члена запропонував Україні оновити зобов’язання і дозволити їй приєднатися разом із новими гарантіями безпеки від країн Великої сімки. Але цей графік залишається незрозумілим, оскільки НАТО не може прийняти нових членів, які перебувають у стані війни, оскільки це автоматично призведе до їхнього зобов’язання стати на їхній захист.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання пройшли на рівні лідерів країн та урядів. У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

23 липня міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.