Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У Кремлі зіпсували китайському представнику його розмову в Україні. Звісно, не суть, але атмосферу зіпсували. Ці перші розмови будуть зондувальними для китайців. Китайці розуміють, що ми готуємось до військових дій й передумов немає для будь-яких перемовин. У Китаї розуміють, якщо військова ситуація створить передумови для переговорів, тоді вони побудують необхідні особисті відносини. Тоді вони пояснять логіку своїх дій", - пояснив Клімкін.

За словами дипломата, китайці розуміють, що вони майже унікальні з точки зору можливого впливу на Росію. Без економічної підтримки Китаю, Росії буде надзвичайно складно.

"Китаю вигідна послаблена Росія, яка йде на розмову з Китаєм. Кремль є молодшим партнером Китаю. Сподіваюсь, що саміт G7, який відбудеться в Японії принесе позитивні кроки й прогрес, що ЄС піде на підняття ставок. Нам потрібна не стільки мілітаристська перемога, скільки глобальна. Має бути економічна ізоляція Росії, санкції, обмеження в технологіях, психологічний тиск. Візит китайського представника в Україну для нас важливий, хоча і є зондувальний. Китаєць не просто так приїжджає в Україну за пару днів до засідання G7. Одне з найкритичніших питань - це майбутня модель безпеки для України. І ця безпекова модель обговорюватиметься під час саміту G7", - підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів – пошук шляхів завершення війни.

У Державному департаменті США вважають очікуваний візит в Україну спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея важливим у контексті можливості Пекіна дізнатися безпосередньо про позицію Києва щодо закінчення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти нашої держави







