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Представники Орбана зустрінуться з республіканцями США, сподіваючись домогтися припинення допомоги Україні, - The Guardian

10 грудня, 2023 неділя
19:23
Світ Віктор Орбан

Союзники ультраправого прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч з республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США

Про це повідомляє The Guardian.

Заступник держсекретаря з політичної дирекції прем'єр-міністра Мартон Угрошді та провідний проорбанський академік Аттіла Демко, а також співробітники угорського посольства у Вашингтоні розпочнуть у понеділок, 11 грудня, дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

Поява угорської делегації на дводенному заході є частиною трансатлантичної спроби Орбана підтримати російську війну.

Перший день заходу передбачає панельні дискусії про війну в Україні, а також такі теми, як трансатлантичні культурні війни.

Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України.

"Орбан впевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Саме тому він намагається заблокувати допомогу і з боку ЄС", - повідомило дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини.

  • Однак, 9 грудня стало відомо, що Євросоюз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу, навіть якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення 50 млрд євро.
Україна
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
США
допомога США Україні
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