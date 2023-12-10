Представники Орбана зустрінуться з республіканцями США, сподіваючись домогтися припинення допомоги Україні, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Заступник держсекретаря з політичної дирекції прем'єр-міністра Мартон Угрошді та провідний проорбанський академік Аттіла Демко, а також співробітники угорського посольства у Вашингтоні розпочнуть у понеділок, 11 грудня, дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

Поява угорської делегації на дводенному заході є частиною трансатлантичної спроби Орбана підтримати російську війну.

Перший день заходу передбачає панельні дискусії про війну в Україні, а також такі теми, як трансатлантичні культурні війни.

Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України.

"Орбан впевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Саме тому він намагається заблокувати допомогу і з боку ЄС", - повідомило дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини.