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Представники Східної Європи мають отримати керівні посади у ЄС і НАТО, – прем’єрка Естонії

23 березня, 2023 четвер
01:51
Світ Кая Каллас

На керівні посади в ЄС та НАТО під час наступних виборів повинні претендувати також представники країн Східної Європи

Про це інтерв’ю Politico напередодні саміту ЄС розповіла очільниця уряду Естонії Кая Каллас.

"Ми є членами НАТО і Європейського Союзу вже 19 років. Хіба в нас... гірші люди, ніж "старі" європейці? Чи ми ще не там? Гадаю, відповідь – ні, насправді в нас дуже хороші люди", – підкреслила естонська прем’єрка.

Вона вважає, що представники східноєвропейських країн повинні бути "на прикметі для керівних посад", оскільки довели свою спроможність і в Євросоюзі, і в Альянсі.

На чолі трьох головних інституцій ЄС – Європейської комісії, Європейської ради та Європейського парламенту – наразі немає жодного представника Східної Європи; крім того, жоден східноєвропеєць ніколи не очолював НАТО.

Винятком став лише колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який очолював Європейську раду з 2014 по 2019 роки.

Прем’єрка Естонії також прокоментувала чутки, буцімто її розглядають як кандидатуру на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

"Це великий комплімент для мене і для моєї країни, що нас вважають рівними за столом переговорів… Я щойно виграла вибори, й ніхто зі мною про це не говорив", – сказала вона, додавши, однак, що "плітки дуже цікаві".

ЄС
вибори
НАТО
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