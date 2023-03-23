Про це інтерв’ю Politico напередодні саміту ЄС розповіла очільниця уряду Естонії Кая Каллас.

"Ми є членами НАТО і Європейського Союзу вже 19 років. Хіба в нас... гірші люди, ніж "старі" європейці? Чи ми ще не там? Гадаю, відповідь – ні, насправді в нас дуже хороші люди", – підкреслила естонська прем’єрка.

Вона вважає, що представники східноєвропейських країн повинні бути "на прикметі для керівних посад", оскільки довели свою спроможність і в Євросоюзі, і в Альянсі.

На чолі трьох головних інституцій ЄС – Європейської комісії, Європейської ради та Європейського парламенту – наразі немає жодного представника Східної Європи; крім того, жоден східноєвропеєць ніколи не очолював НАТО.

Винятком став лише колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який очолював Європейську раду з 2014 по 2019 роки.

Прем’єрка Естонії також прокоментувала чутки, буцімто її розглядають як кандидатуру на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

"Це великий комплімент для мене і для моєї країни, що нас вважають рівними за столом переговорів… Я щойно виграла вибори, й ніхто зі мною про це не говорив", – сказала вона, додавши, однак, що "плітки дуже цікаві".