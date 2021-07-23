"Представництва" Криму і "ДНР" у Франції та російська компанія Wildberries: Зеленський запровадив санкції проти 6 людей і 10 юридичних осіб

Про це повідомляє Офіс президента України.



"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі президента.



У числі підсанкційних фізичних осіб - четверо громадян РФ і двоє громадян Франції. Їхні активи в Україні мають бути заблоковані.



У числі підсанкційних росіян - гендиректор компанії Wildberries Тетяна Бакальчук, співвласник Wildberries Владислав Бакальчук, директор із питань ІТ Wildberries Андрій Ревяшко та громадянин РФ Олексій Кузменко.



Підсанкційні французи - засновник неприбуткової організації "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції" Фаяр Жераль-Юбер і Неан Крістель, яка, за даними РНБО проживає в окупованому Донецьку і працює в так званому "Міжнародному пресцентрі Doni".



Юридичні особи, на які накладено санкції, - це відділення Wildberries у РФ, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизстані, Казахстані та в Україні - у Києві.



Також під санкції потрапили неприбуткова організація "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції", неприбуткова організація "Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції" та неприбуткова організація "Асоціація Франція - Крим".

Нагадаємо, у 2020 роц в Україні запустився інтернет-магазин одного з найбільших російських онлайн-ритейлерів Wildberries.ua, який продає одяг із зображенням Путіна та символікою СРСР.

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