Представниця України на "Дитячому Євробаченні - 2018" записала пісню про знеструмлений Київ
Представниця України на "Дитячому Євробаченні - 2018" Даріна Красновецька записала пісню та зняла відеокліп у суцільний темряві на вулицях Києва
Відповідне відео вона оприлюднила у себе на YouTube.
Стало відомо, що 15-річна учасниця "Дитячого Євробачення - 2018" Darisha зняла відеокліп у суцільний темряві на вулицях Києва. Зйомки проходили в умовах повного блекауту наступного дня після влучання російської ракети в будинок у Вишгороді.
"Пісня "Мій дім", співавтором якої виступила сама Darisha, – про наш дім, про Україну. Про сильних, сміливих, незламних українців, які точно вистоять і переможуть темряву! Ми вдома, і свій дім нікому не віддамо", - йдеться в описі до відео.
Довідка
Даріна Красновецька - українська співачка, представниця України на "Дитячому Євробаченні-2018", учасниця проєкту "Голос. Діти" (4-й сезон).
Двічі перемагала у дитячому фестивалі "Чорноморські ігри" (2017, 2018 роки).
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