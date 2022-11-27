Відповідне відео вона оприлюднила у себе на YouTube.

Стало відомо, що 15-річна учасниця "Дитячого Євробачення - 2018" Darisha зняла відеокліп у суцільний темряві на вулицях Києва. Зйомки проходили в умовах повного блекауту наступного дня після влучання російської ракети в будинок у Вишгороді.

"Пісня "Мій дім", співавтором якої виступила сама Darisha, – про наш дім, про Україну. Про сильних, сміливих, незламних українців, які точно вистоять і переможуть темряву! Ми вдома, і свій дім нікому не віддамо", - йдеться в описі до відео.

Довідка

Даріна Красновецька - українська співачка, представниця України на "Дитячому Євробаченні-2018", учасниця проєкту "Голос. Діти" (4-й сезон).

Двічі перемагала у дитячому фестивалі "Чорноморські ігри" (2017, 2018 роки).

21 листопада Пташка (Катерина Поліщук) заспівала у суперфіналі "Голосу країни".

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