Прелюдія війни. У Молдові стривожені заявами Придністров'я про бажання приєднатися до Росії, - The Times
Заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Серебрян прокоментував заяви Тирасполя і повідомлення про мінування важливих об'єктів у країні
Про це молдовський урядовець розповів в інтерв'ю The Times.
За словами Серебряна, це, а також – заяви представників невизнаного Придністров'я про "бажання возз'єднатися з Росією" – може бути прелюдією до військового вторгнення РФ. Заступник прем'єр-міністра Молдови заявив, що це – явна провокація.
"Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмось, що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові", – заявив Серебрян.
Він додав, що Молдова "зробимо все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від Кишенева".
"Ми були здивовані, деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напружені, ми стурбовані, що є певна синергія між "мінуваннями", новою риторикою з Гагаузії, новою, більш агресивною риторикою з Тирасполя – ми вважаємо, що між ними є зв’язок", – додав Серебрян.
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