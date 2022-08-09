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Прелюдія війни. У Молдові стривожені заявами Придністров'я про бажання приєднатися до Росії, - The Times

9 серпня, 2022 вiвторок
00:30
Світ Молдова

Заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Серебрян прокоментував заяви Тирасполя і повідомлення про мінування важливих об'єктів у країні

Про це молдовський урядовець розповів в інтерв'ю The Times.

За словами Серебряна, це, а також – заяви представників невизнаного Придністров'я про "бажання возз'єднатися з Росією" – може бути прелюдією до військового вторгнення РФ. Заступник прем'єр-міністра Молдови заявив, що це – явна провокація.

"Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмось, що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові", – заявив Серебрян.

Він додав, що Молдова "зробимо все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від Кишенева".

"Ми були здивовані, деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напружені, ми стурбовані, що є певна синергія між "мінуваннями", новою риторикою з Гагаузії, новою, більш агресивною риторикою з Тирасполя – ми вважаємо, що між ними є зв’язок", – додав Серебрян.

  • 29 липня президентка Молдови Мая Санду заявила, що у разі поширення агресії РФ на території Молдови Кишинів звернеться по допомогу до Румунії.
  • 28 липня у Молдові продовжили надзвичайний стан через війну в Україні.
  • 22 липня глава придністровського МЗС Віталій Ігнатьєв заявив, що Тирасполь має намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії. Молдова сподівається на мирне вирішення конфлікту.
  • 12 липня молдовське видання Zona de securitate повідомило, що мешканців невизнаного Придністров'я вербують у російську армію. Рекрутам обіцяють зарплату в розмірі 30 тис. рублів.

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Молдова
Придністров'я
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