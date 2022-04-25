Прем'єр Болгарії анонсував візит до Києва

Про це повідомляє btvnovinite.bg.

"Ми очікуємо виїхати до Києва в середу (27 квітня, - ред), поїздки туди особливі, тому що триває війна. Ми поїдемо до Польщі, а звідти я не скажу яким саме маршрутом, але буде підготовка, щоб їхати вночі і дістатися до столиці" - сказав Петков.



Він додав, що Болгарія передасть Україні військову амуніцію.

"По-перше, ми передамо шоломи та жилети, які обіцяли від Ради міністрів. Багато чи мало - це допомога. По-друге, коаліція має разом підтримати Україну. Бути там – це символ" - заявив прем'єр.

Також він планує обговорити реальні потреби українців, щоб вирішити, що може дати Болгарія.

"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але як у прем’єр-міністра моїм першим завданням є зробити так, щоб ця коаліція вийшла на спільну позицію",- сказав Петков.