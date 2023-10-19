Прем'єр Британії Сунак здійснить дводенний візит на Близький Схід

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що візит Сунака триватиме два дні, він має намір відвідати Ізраїль, де зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом Ісааком Херцогом, та інші країни регіону.

"Смерть кожного мирного громадянина – це трагедія, а, починаючи з жахливого теракту, скоєного ХАМАС, занапащено вже занадто багато життів. Удар по лікарні Аль-Ахлі має стати переломним моментом для всього світу, поштовхом до того, щоб разом уникнути небезпечної ескалації конфлікту. Я подбаю про те, щоб Сполучене королівство було в авангарді цих дій", - йдеться у заяві прем'єр-міністра.

У ході візиту Сунак також планує обговорити з керівництвом Ізраїлю швидкий допуск гуманітарної допомоги в Сектор Газа, а також про можливість евакуації британських громадян, які там перебувають.