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Прем'єр Британії Сунак здійснить дводенний візит на Близький Схід

19 жовтня, 2023 четвер
05:36
Світ Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирушив із дводенним візитом на Близький Схід. Насамперед він прилетить до Ізраїлю, а потім відвідає інші країни регіону

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що візит Сунака триватиме два дні, він має намір відвідати Ізраїль, де зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом Ісааком Херцогом, та інші країни регіону.

"Смерть кожного мирного громадянина – це трагедія, а, починаючи з жахливого теракту, скоєного ХАМАС, занапащено вже занадто багато життів. Удар по лікарні Аль-Ахлі має стати переломним моментом для всього світу, поштовхом до того, щоб разом уникнути небезпечної ескалації конфлікту. Я подбаю про те, щоб Сполучене королівство було в авангарді цих дій", - йдеться у заяві прем'єр-міністра.

У ході візиту Сунак також планує обговорити з керівництвом Ізраїлю швидкий допуск гуманітарної допомоги в Сектор Газа, а також про можливість евакуації британських громадян, які там перебувають.

  • Напередодні у Ізраїль прибув президент США Джо Байден. Він планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.
  • 17 жовтня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Ізраїлю з візитом солідарності.
  • Натомість Ізраїль відмовив президенту України Володимиру Зеленському у візиті на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАСу - зазначається, що це "не на часі".
Велика Британiя
Війна в Ізраїлі
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