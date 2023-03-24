Про це політик заявив під час виступу на пленарному засіданні парламенту, передає Interpress News.

"Реальна небезпека, що стоїть сьогодні перед нашою країною, - це наявний план, змова проти нашої країни, це так званий план українізації", - сказав Гарібашвілі.

На думку Гарібашвілі, українська влада хотіла використати експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, аби той знову очолив Грузію і розпочав війну проти Росії.

"Ми не є урядом, налаштованим на війну. Україна хотіла б, аби при владі був Саакашвілі, який почав би війну проти Росії", - сказав Гарібашвілі.

На думку очільника уряду Грузії, мета української влади "відповідає цілям п'ятої колони". Крім того, Гарібашвілі заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України було багато спроб втягнути Грузію у війну.

Гарібашвілі також звинуватив українську владу в намаганні "відвернути увагу Росії" на Грузію.

"Фразу "другий фронт" виголосив секретар Ради національної безпеки України. Пан Данілов вийшов і сказав, що їхнім бажанням і метою було відкриття "другого фронту" в Грузії. Він також додав, що їхньою метою і завданням було відвернути увагу Росії на іншу країну", - сказав Гарібашвілі.