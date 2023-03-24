Прем'єр Грузії Гарібашвілі заявив про "небезпечний план українізації" країни
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країні загрожує "план українізації", який полягає у відкритті "другого фронту" війни проти РФ на території Грузії
Про це політик заявив під час виступу на пленарному засіданні парламенту, передає Interpress News.
"Реальна небезпека, що стоїть сьогодні перед нашою країною, - це наявний план, змова проти нашої країни, це так званий план українізації", - сказав Гарібашвілі.
На думку Гарібашвілі, українська влада хотіла використати експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, аби той знову очолив Грузію і розпочав війну проти Росії.
"Ми не є урядом, налаштованим на війну. Україна хотіла б, аби при владі був Саакашвілі, який почав би війну проти Росії", - сказав Гарібашвілі.
На думку очільника уряду Грузії, мета української влади "відповідає цілям п'ятої колони". Крім того, Гарібашвілі заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України було багато спроб втягнути Грузію у війну.
Гарібашвілі також звинуватив українську владу в намаганні "відвернути увагу Росії" на Грузію.
"Фразу "другий фронт" виголосив секретар Ради національної безпеки України. Пан Данілов вийшов і сказав, що їхнім бажанням і метою було відкриття "другого фронту" в Грузії. Він також додав, що їхньою метою і завданням було відвернути увагу Росії на іншу країну", - сказав Гарібашвілі.
- 11 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив українську владу в намаганні перевести війну на територію його країни.
- 7 березня командир і засновник "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі повідомив, що прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі пропонує позбавляти громадянства тих, хто воює за Україну.
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