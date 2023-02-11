Про це повідомляє Грузія Online.

За словами Гарібашвілі, українська влада нібито не полишає спроб відкрити другий фронт та добитися того, аби втягнути Грузію у війну з Росією.

"Нашій команді вдалося уникнути найбільшого випробування війни. Спроби того, щоб цей конфлікт якось перейшов до нашої країни, на жаль, не припиняються. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їхньою метою було відкриття "другого фронту". Цій меті й слугувало відправлення Міхеїла Саакашвілі до Грузії, і дуже багато провокацій, що, на жаль, не припиняються й досі", - сказав Гарібашвілі.

Водночас він побажав українцям завершення війни та повернення територій.

"Я хочу побажати всім, у тому числі й нашому дружньому українському народу одного – миру, своєчасного закінчення цієї війни та повернення територій", – зазначив Гарібашвілі.