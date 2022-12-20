Так він прокоментував заклик Володимира Зеленського до грузинської влади випустити експрезидента Грузії на лікування за кордон, інформує JAM-News.

"Відправлення Саакашвілі до Грузії було спецоперацією. Сьогодні автори спецоперації навіть надали заяву президента України. Це проста оцінка", – сказав Мдінарадзе, додавши, що метою приїзду колишнього грузинського президента було "розв'язання війни".

У міністерстві закордонних справ України в контексті заяви відповіли, що ніколи не втручалось і не планують втручатися у внутрішні справи Грузії.

Про це йдеться в коментарі речника відомства Олега Ніколенка у Facebook.

"Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – зазначив він.

У зовнішньополітичному відомстві також висловили "глибоке розчарування" тим, що "грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей".

"Поновлюємо заклик надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування", – додав Ніколенко.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

У своєму відеозверненні в понеділок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії перевести колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі на лікування в закордонну клініку. "Переведіть Міхеїла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", – сказав він.

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