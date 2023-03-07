Про це інформує Суспільне з посиланням Мамуку Мамулашвілі.

"Ми - частина Міноборони України, частина ЗСУ та військової розвідки. В першу чергу, ми забезпечуємося зброєю та всім необхідним з цих структур. Волонтери, звісно, також нам допомагають як і всі 9 років збройної агресії Росії", - розповідає командир.

Мамулашвілі каже, що лави "Грузинського легіону" значно збільшились від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Підрозділ щоденно набирає особовий склад, приймають усіх професійних військових із бойовим досвідом. А окрім грузинів у батальйоні воюють представники понад тридцяти інших національностей.

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"Думаю, ця війна не затяжна, і Україна може впоратися і деокупувати свої території протягом літа 2023 року. Сподіваюся, невдовзі наші партнери міжнародні передадуть нам наступальну зброю, яка пришвидшить перемогу", - наголошує Мамулашвілі.

Командир легіону розповідає, що сучасний уряд Грузії "колаборантсько-проросійський".

"Грузинський народ має право надсилати своїх "послів" у дружні країни. Україна також є стратегічним партнером Грузії. Україна врятувала сотні тисяч грузинських біженців в 90-х роках під час російської агресії. Ми добре це пам’ятаємо", - додав Мамулашвілі.

Водночас для грузинів, які воюють в Україні ситуація погіршується.

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"Прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі сказав, що треба позбавляти громадянства тих, хто воює в Україні. Це чітка директива з Кремля, аби призупинити потік добровольців які приїжджають у "Грузинський легіон". На мій погляд, грузинський уряд сьогодні повністю співпрацює з Москвою, звідти керується і, звісно, створює нам проблеми", - підкреслив командир.

Мамулашвілі вважає, що грузинська влада не позбавляє громадянства через позицію суспільства, адже це "викликало б масові протести. Вони не наважилися це зробити на законодавчому рівні, але така ініціатива існує досі".

Довідково. Добровольчий батальйон "Грузинський легіон" було створено у 2014 році після збройної агресії Росії на Донбасі. Бійці в основному виконують розвідувальні та диверсійні завдання на окупованій території України. Легіон брав участь у боях за Дебальцеве, також у боях за Луганський аеропорт. З лютого 2016 року "Грузинський легіон" став частиною українського війська. Грузини стали першими іноземцями, які офіційно увійшли до складу Збройних Сил України.