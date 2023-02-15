Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Найгіршим варіантом у ситуації з Саакашвілі є те, що він може просто померти в грузинській вʼязниці. Це буде мати серйозні наслідки для Грузії та грузинської влади. Якщо це станеться, то про євроінтеграцію Грузії можна буде забути. Це буде проблемою. Адже грузинський народ заслуговує бути частиною Європи", - пояснив Гончаренко

Народний депутат наголосив, що грузинській владі слід визначитись з політичним курсом.

"Грузинська влада діє дуже дивно. Вони не можуть визначитись зі своєю позицією у війні Росії проти України. Постійно в Грузії лунають дивні заяви. Зокрема, заява президента Грузії Саломе Зурабішвілі про те, що після перемоги України над Росією в мирну угоду мають включити повернення окупованих територій Грузії. Тоді, можливо, для цього треба хоч щось зробити. Теж саме стосується і військової допомоги. Нам влада Грузії відмовилась повернути нашу ж зброю. Вони забули, чиєю зброєю протистояли російській агресії у 2008 році", додав він.