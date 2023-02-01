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Війна з Росією: хроніка
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Після поразки в Україні РФ має вивести війська з Абхазії та Південної Осетії, - президент Грузії

1 лютого, 2023 середа
20:02
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Після поразки в Україні Росія зобов'язана буде повернути окуповані території не лише Україні, а й Грузії і має засвоїти, де проходять її кордони

Про це президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила в інтерв'ю Bloomberg.

Зурабішвілі повідомила, що оскільки "Росія вже практично програла всі битви, якщо не повністю війну", майбутнє дипломатичне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України має також включати питання виведення російських військ з Абхазії та Південної Осетії.

За її словами, грузинське питання просто має бути на столі переговорів, тому що "не можна допустити навіть думки про те, що ця війна закінчиться без відступу Росії з усіх окупованих територій".

"Росія має засвоїти, де проходять її кордони", - зазначила глава грузинської держави, маючи на увазі не лише російсько-український, а й російсько-грузинський кордон.

І якщо Захід не вимагатиме повного виведення Росією окупаційних військ, то "зробить ще одну велику помилку – таку ж велику, як у 2008 та 2014 роках", - додала вона.

У серпні 2008 року російські війська увійшли до Грузії, окупувавши п'яту частину грузинської території, після чого Росія визнала Абхазію та Південну Осетію як незалежні держави, які не були визнані міжнародною спільнотою.

Тодішній президент Росії Дмитро Медведєв заявляв, що російська армія проводить "операцію з примусу до миру".

Президент Зурабішвілі завжди жорстко протистояла спробам уряду Іраклія Гарібашвілі налагодити відносини з Москвою без попередньої домовленості щодо окупованих грузинських територій.

  • Нагадаємо, нещодавно президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою, яке хотіли запустити в уряді країни.

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Грузія
окуповані території
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