Про це інформує Ехо Кавказу з посиланням на заяву президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

"У той час, коли всі наші країни-партнери словом чи справою висловлюють максимальну солідарність із самовідданою боротьбою України, для мене і, певна, для більшості суспільства позиція уряду та керівної партії, м'яко кажучи, незрозуміла", – заявила Зурабішвілі.

Президентка Грузії наголосила, що неодноразово закликала уряд вивчити питання припливу росіян, з усіма соціальними та політичними параметрами. Це важливо, аби грузини відчули, що їх національні інтереси та безпека враховуються та захищаються.

У заяві Зурабішвілі сказала: "Замість польотів уряду слід подбати про репутацію країни, категорично відповісти на звинувачення на її адресу – про обхід санкцій через Грузію! Все це вимагає серйозного державного підходу та спростування звинувачень – категоричного та підкріпленого фактами".

Президентка зазначила, що попри всі її зусилля, не вдавалося отримати результат щодо спрощення надання громадянства, адже це найбільше хвилює її земляків за кордоном, зокрема й у РФ.

"Якщо ми пам'ятаємо щось про застарілі трюки Росії, ми повинні розуміти, що Кремль "підкидає" такі теми, коли сподівається внести розкол між нами та нашими західними партнерами. Цього не можна допустити!" – додала Зурабішвілі.

19 січня стало відомо, що голова грузинської партії влади "Грузинська мрія – Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою.