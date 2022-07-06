Про це інформує The Irirsh Times.

Ірландський премʼєр заявив, що країна підтримуватиме Україну "перед обличчям аморальної та неспровокованої терористичної війни Росії".

Мартін планує зустрітися з Володимиром Зеленським, аби поспілкуватися з українською владою щодо підтримки України на сьогодні і в майбутньому та обговорити плани про подальше відновлення країни після війни.

"Бомбардування та напади на цивільне населення — це не що інше, як воєнні злочини, і я використаю свій візит, щоб висловити підтримку Ірландією кроків, спрямованих на повну відповідальність тих, хто стоїть за цими нападами", - заявив Міхал Мартін напередодні.

Нагадаємо, 1 липня прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і зустрівся із Зеленським

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