Прем'єр Італії дорогою в Україну у Варшаві зустрілася з лідерами Польщі
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні в ході візиту до Польщі провела зустріч з президентом цієї країни Анджеєм Дудою та очільником уряду Матеушем Моравецьким
Про це Мелоні написала у Твіттері.
"Я дякую президенту Республіки Польща Анджею Дуді за дружбу та за сердечну і плідну зустріч, яку ми мали у Варшаві", - зазначила вона.
Очільниця уряду Італії назвала зв’язки між двома країнами "міцними й надійними на двосторонній, європейській та міжнародній арені".
Також італійський лідер провела зустріч зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким.
- Нагадаємо, видання Il Fatto Quotidiano повідомляло, що прем’єр Італії Мелоні здійснить давно запланований візит до України у вівторок, 21 лютого.
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