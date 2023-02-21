Прем'єр Італії дорогою в Україну у Варшаві зустрілася з лідерами Польщі

Про це Мелоні написала у Твіттері.

"Я дякую президенту Республіки Польща Анджею Дуді за дружбу та за сердечну і плідну зустріч, яку ми мали у Варшаві", - зазначила вона.

Очільниця уряду Італії назвала зв’язки між двома країнами "міцними й надійними на двосторонній, європейській та міжнародній арені".

Також італійський лідер провела зустріч зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким.