Прем'єр Камбоджі, яка навчає українських саперів, заговорив про готовність допомогти Росії

Про це повідомляє видання Khmer Times.

"Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має на це можливості. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом. Камбоджа не надсилала ані війська, ані інструкторів з розмінування в Україну, те, що ми зробили, — виключно з гуманітарних причин, оскільки ми також є нацією, яка постраждала від наземних мін та боєприпасів, що не розірвалися", - заявив Хун Сен.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Камбоджа готова надати можливість пройти навчання з розмінування будь-яким країнам, зокрема і допомогти росіянам.

У листопаді 2022 року прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен пообіцяв скерувати в Україну саперів для допомоги в навчанні військових ЗСУ. Після цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Камбоджі.

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