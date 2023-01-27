Прем'єр Камбоджі, яка навчає українських саперів, заговорив про готовність допомогти Росії
Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен заявив, що його країна готова навчати не тільки українських саперів, але й російських
Про це повідомляє видання Khmer Times.
"Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має на це можливості. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом. Камбоджа не надсилала ані війська, ані інструкторів з розмінування в Україну, те, що ми зробили, — виключно з гуманітарних причин, оскільки ми також є нацією, яка постраждала від наземних мін та боєприпасів, що не розірвалися", - заявив Хун Сен.
Прем'єр-міністр підкреслив, що Камбоджа готова надати можливість пройти навчання з розмінування будь-яким країнам, зокрема і допомогти росіянам.
- У листопаді 2022 року прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен пообіцяв скерувати в Україну саперів для допомоги в навчанні військових ЗСУ. Після цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Камбоджі.
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