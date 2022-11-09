Вперше в історії України: глава МЗС Кулеба прибув до Камбоджі

Про це повідомляє спікер МЗС Олег Ніколенко в Facebook.

"Кулеба прибув до Пномпеня в рамках першого в історії візиту міністра закордонних справ України до Камбоджі. Україна вперше братиме участь в саміті АСЕАН - потужного об‘єднання 10 країн Південно-Східної Азії", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, Україна стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Приєднання принесе українській державі, бізнесу та громадянам конкретні політичні, військові, економічні та культурні вигоди.

Прем'єр-міністр Камбоджі Гуг Сен пообіцяв скерувати в Україну саперів для допомоги в навчанні військових ЗСУ.