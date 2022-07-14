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Прем'єр-міністр Італії Драгі подав у відставку, але президент країни Матарелла її не прийняв

14 липня, 2022 четвер
21:18
Світ Маріо Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку. Він зустрівся із президентом, після чого Маттарелла відхилив прохання прем'єра про відставку

Про це пише La voce del Trentino.

Видання повідомляє, що президент Республіки Серхіо Маттарелла прийняв прем'єр-міністра Маріо Драгі ввечері 14 липня в палаці.

"Глава держави не прийняв відставку та запропонував прем'єр-міністру з'явитися до парламенту для спілкування, щоб ситуація, яка склалася за підсумками засідання, була вирішена", - йдеться у повідомленні.

Раніше Reuters та CNN писали про заяву Драгі, у які йшлося, що він хоче залишити посаду прем'єр-міністра

"Сьогодні ввечері я подам заяву про відставку президенту республіки. Коаліції національної єдності, яка підтримувала цей уряд, більше не існує", - йдеться у заяві, опублікованою його офісом.

Видання повідомляють, що в четвер, 14 липня, одна з партій правлячої коаліції не взяла участь у голосуванні. Зазначають, що ця подія стала центром напруженості в уряді Драгі, оскільки партії готуються боротися на національних виборах, які мають відбутися на початку 2023 року.

"Рішення партії "5 зірок" бойкотувати вотум довіри в четвер занурило Італію в політичну невизначеність і загрожувало підірвати зусилля щодо забезпечення мільярдів євро фондів Європейського Союзу, подолання руйнівної посухи та зменшення її залежності від російського газу", - йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що це може призвести до загальнонаціональних виборів уже у вересні чи жовтні. Маріо Драгі очолював уряд Італії з лютого 2021 року.

  • У червні Маріо Драгі разом з лідерами Німеччини, Франції і Румунії відвідав Україну. Тоді вони також зустрілись з президентом України. Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пообіцяв "відбудувати все" після того, як відвідав зруйноване окупантами місто Ірпінь.

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Новини
Італія
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