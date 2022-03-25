Прем'єр Польщі назвав країни, які проти ембарго ЄС на російські нафту та газ

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Polsat.



"Польща рішуче підкреслювала необхідність обмеження торгівлі вуглеводнями, тобто торгівлі нафтою, газом і вугіллям з Росією", - зазначив він.

За словами Моравецького, деякі країни виступають проти.

"На жаль, великі країни, зокрема, Німеччина, і деякі маленькі, такі як Австрія або Угорщина, більш стримані, утримуються від вимог порвати тут і зараз, і якомога швидше припинити торгівлю з Росією", - додав прем'єр.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що європейські санкції проти Росії мають бути не короткостроковим заходом і закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля.

Президент Румунії Клаус Йоханніс виключив можливість введення санкцій ЄС проти Росії щодо нафти й газу.