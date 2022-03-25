Прем'єр Польщі назвав країни, які проти ембарго ЄС на російські нафту та газ
Німеччина, Австрія та Угорщина виступають проти заборону на закупівлі російських енергоресурсів
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Polsat.
"Польща рішуче підкреслювала необхідність обмеження торгівлі вуглеводнями, тобто торгівлі нафтою, газом і вугіллям з Росією", - зазначив він.
За словами Моравецького, деякі країни виступають проти.
"На жаль, великі країни, зокрема, Німеччина, і деякі маленькі, такі як Австрія або Угорщина, більш стримані, утримуються від вимог порвати тут і зараз, і якомога швидше припинити торгівлю з Росією", - додав прем'єр.
- Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що європейські санкції проти Росії мають бути не короткостроковим заходом і закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля.
- Президент Румунії Клаус Йоханніс виключив можливість введення санкцій ЄС проти Росії щодо нафти й газу.
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