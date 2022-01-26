Прем'єр Шмигаль: Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 63%
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна вже на 63% виконала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом
Про це він повідомив на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає Укрінформ.
"Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом збільшився до 63%. 54% було у 2020 році і 60% - у 2021, і 63% у нас є станом на початок цього року. Фактично за 2020 рік приріст склав 10%, за 2021 рік - 9%. Загалом 15% приросту за останні два роки", - сказав Шмигаль.
За словами прем'єра, найдинамічніше євроінтеграційні процеси відбувалися у сферах фінансових послуг(+ 26% виконаних завдань), сфері оподаткування(+24%) , громадського здоров'я (+17%), енергетики (+13%), транспорту (+12%), екології (+11%) та сільського господарства (+10%).
Як сказав прем'єр, КМУ протягом минулого року затвердив 61 євроінтеграційний документ, а Верховна Рада ухвалила 37 законопроєктів, серед яких 20 - в цілому.
Члени Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС затвердили план та графік подання на розгляд КМУ проєктів євроінтеграційних документів.
- Нагадаємо, 21 грудня 2021 року віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом складає 61%.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.65
Купівля 28.65Продаж 28.96
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе