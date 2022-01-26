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Прем'єр Шмигаль: Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 63%

26 січня, 2022 середа
18:58
Суспільство Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна вже на 63% виконала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом

Про це він повідомив на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає Укрінформ.

"Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом збільшився до 63%. 54% було у 2020 році і 60% - у 2021, і 63% у нас є станом на початок цього року. Фактично за 2020 рік приріст склав 10%, за 2021 рік - 9%. Загалом 15% приросту за останні два роки", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, найдинамічніше євроінтеграційні процеси відбувалися у сферах фінансових послуг(+ 26% виконаних завдань), сфері оподаткування(+24%) , громадського здоров'я (+17%), енергетики (+13%), транспорту (+12%), екології (+11%) та сільського господарства (+10%).

Як сказав прем'єр, КМУ протягом минулого року затвердив 61 євроінтеграційний документ, а Верховна Рада ухвалила 37 законопроєктів, серед яких 20 - в цілому.

Члени Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС затвердили план та графік подання на розгляд КМУ проєктів євроінтеграційних документів.

  • Нагадаємо, 21 грудня 2021 року віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом складає 61%.

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