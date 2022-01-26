Прем'єр Шмигаль: Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 63%

Про це він повідомив на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає Укрінформ.



"Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом збільшився до 63%. 54% було у 2020 році і 60% - у 2021, і 63% у нас є станом на початок цього року. Фактично за 2020 рік приріст склав 10%, за 2021 рік - 9%. Загалом 15% приросту за останні два роки", - сказав Шмигаль.



За словами прем'єра, найдинамічніше євроінтеграційні процеси відбувалися у сферах фінансових послуг(+ 26% виконаних завдань), сфері оподаткування(+24%) , громадського здоров'я (+17%), енергетики (+13%), транспорту (+12%), екології (+11%) та сільського господарства (+10%).



Як сказав прем'єр, КМУ протягом минулого року затвердив 61 євроінтеграційний документ, а Верховна Рада ухвалила 37 законопроєктів, серед яких 20 - в цілому.



Члени Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС затвердили план та графік подання на розгляд КМУ проєктів євроінтеграційних документів.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом складає 61%.