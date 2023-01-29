Прем’єрка Естонії розкритикувала допуск росіян і білорусів на Олімпіаду

Про це Каллас написала у твіттері.

"Розчарована рішенням МОК (Міжнародного олімпійського комітету, - ред.) дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично й морально неправильно – час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії", – наголосила вона.

Разом з тим, естонська прем'єрка додала, що спорт – це інструмент "російської пропагандистської машини, ігнорувати який означає стати на бік агресії".

27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю, та запросив президента МОК Томаса Баха у Бахмут. Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.

29 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що написав листа своєму французькому колезі Еммануелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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