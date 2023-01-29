Прем’єрка Естонії розкритикувала допуск росіян і білорусів на Олімпіаду
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розкритикувала рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити громадянам Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році під нейтральним прапором
Про це Каллас написала у твіттері.
"Розчарована рішенням МОК (Міжнародного олімпійського комітету, - ред.) дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично й морально неправильно – час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії", – наголосила вона.
Разом з тим, естонська прем'єрка додала, що спорт – це інструмент "російської пропагандистської машини, ігнорувати який означає стати на бік агресії".
- 27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю, та запросив президента МОК Томаса Баха у Бахмут. Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що написав листа своєму французькому колезі Еммануелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
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