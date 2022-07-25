Премʼєрка Молдови Гаврилиця висловила побоювання стосовно можливого вторнення РФ

Про це інформує Politico.

"Звичайно, ми стурбовані. Це ризик, це поки що лише гіпотетичний сценарій, проте якщо військові дії перемістяться далі на південний захід України та в бік Одеси, то, звичайно, ми дуже будемо дуже стурбовані", — сказала прем’єр-міністерка в етері CNN.

При цьому Гаврилиця заявила, що її країна не єдина, яка має підстави для занепокоєння через повномасштабну війну, розпочату Росією у лютому.

"Це дуже складна ситуація не лише для Молдови, але й для будь-якої маленької країни, будь-якої країни, яка покладається на заснований на правилах міжнародний порядок. Якщо країна може розпочати війну за анексію, ігноруючи міжнародне право, то в цьому сенсі ніхто не застрахований, і я думаю, що багато країн стурбовані", — сказала вона.

Зазначається, що війна завдала значної шкоди економіці Молдови. За словами Гаврилиці, Молдова є економічно найбільш постраждалою країною після України від цієї війни.

"Ми вже побачили дуже високу інфляцію.У червні вона склала 32%", - сказала вона.

Проте Гаврилиця зазначила, що молдавський народ благородно пережив кризу, та попри скрутне становище все одно прийняв велику кількість українських біженців.

"Ми бачили, наприклад, в опитуваннях, що навіть після приїзду дуже великої кількості біженців, 85% молдаван заявляють, що готові прийняти ще більше. При цьому 50% з них готові приймати українців на будь-яких умовах та на будь-який термін. Мудрість мого народу не може не радувати", — сказала вона.

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