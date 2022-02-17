В Україні допустили до застосування препарат "Паксловід" для лікування від COVID-19

Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.



"Препарат "Паксловід" призначений для використання в першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого й призначений для використання», – підкреслив міністр.



Ще до реєстрації цього препарату Міністерством було підписано контракт із його виробником - компанією Pfizer на постачання в Україну 300 тис. курсів "Паксловіду".



"Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформує додатково", - додав очільник МОЗ.



Він також нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тисяч із 300 тисяч законтрактованих курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".



Ці противірусні препарати прямої дії запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Ліки випускають у формі пігулок, тому їх зручно приймати. Також вони не мають особливих вимог зберігання.



"Ці ліки допоможуть нам у боротьбі з COVID-19 та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", - зазначив міністр.



Віктор Ляшко також нагадав про наявність в Україні вакцин проти коронавірусу Moderna, Pfizer і Coronavac, які доступні в кожному пункті щеплення та центрі масової вакцинації для всіх охочих, старших за 12 років.

Нагадаємо, раніше Україна підписала договір з компанією Pfizer на закупівлю таблеток "Паксловід" від коронавірусу.

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