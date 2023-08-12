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Пресофіцер: 3-я окрема штурмова бригада будує сім'ю з добровольців

12 серпня, 2023 субота
11:23
Війна з Росією ЗСУ

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначив, що Сили оборони намагаються просуватися вперед й максимально зберегти життя українських бійців

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Будуємо бригаду на добровольчих засадах. Склад бригади складається суто з добровольців, або чинних військовослужбовців. Тому що для штурмів потрібна сім'я мотивованих однодумців. Ми будуємо саме добровольчий підрозділ, це сім'я побратимів. Такий підрозділ трішки відрізняється від інших. У нашій бригаді люди перебувають на своїх місцях. Необов'язково бути штурмовиком. Якщо людина має якусь кваліфікацію та навички, то це можна реалізувати в військовій справі. У бригаді непогано побудована медицина, є навчання. Після навчань нікого не кидають одразу в штурми. Солдати повинні бути морально готові й підготовлені з військової точки зору", - підкреслив Бородін.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади також додав, що наступив складний період у війні, тому що Сили оборони намагаються просуватися вперед й паралельно максимально зберегти життя бійців, а це складне завдання.

"Коли росіяни просувалися, вони не думали про життя своїх бійців. З військової точки зору їм простіше. Поєднання штурмів та збереження життя бійців - це важкий заклик. Для цього потрібно проводити ротації бійців й оновлювати склад", - зауважив Бородін.

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