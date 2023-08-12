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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни перемістили десантні сили з Херсонської в Запорізьку область через великі втрати, - британська розвідка

12 серпня, 2023 субота
09:03
Війна з Росією окупанти

Російські окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних сил з Херсонської в Запорізьку область. За даними британської розвідки, це викликало серйозні суперечки серед загарбників

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що деякі російські підрозділи зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій.

За даними британської розвідки, існує ймовірність того, що прибуття повітряно-десантних сил нарешті дозволить вивести частини деяких полків на відпочинок і відновлення.

Однак, як зазначає розвідка Британії, передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня українські бійці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

27 липня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега розповів, що на окупованих територіях росіяни облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна з достатньо великою щільністю. Це викликає складність для Сил оборони у веденні наступальних дій на південному напрямку.

На фронті протягом 5 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 30 боєзіткнень, а росіяни втратили 590 військових, 5 танків та реактивну систему залпового вогню. 

6 серпня Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ: просування військових на Бахмутському напрямку відбувається трохи швидше, ніж на півдні.

Станом на 9 серпня відомо, що українські Сили оборони деокупували понад 40 тисячі квадратних кілометрів нашої землі від російських загарбників з 24 лютого 2022 року.  

11 серпня стало відомо, що українські Сили оборони наступають на три напрямки, відбивають атаки окупантів і завдають їм великих втрат.

Україна
Росія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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