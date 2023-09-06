Президент Асоціації українських банків розповів, який курс долара очікувати українцям до кінця року

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На курс гривні впливають зовнішні й внутрішні чинники. Минулий рік був доволі рекордним щодо інфляції у Євросоюзі й США. Рішення щодо підвищення ставок було обґрунтовано. Фінансова й збройна підтримка України, з боку міжнародних партнерів, дозволяє нам відчувати себе впевнено у рамках воєнного стану", - зауважив Дубас.

Президент Асоціації українських банків також додав, що Національний банк України робить перші кроки щодо лібералізації або пом'якшенні валютних обмежень, які були запроваджені на початку воєнного стану.

"І це сигнал того, що ситуація є стабільною й можна відпускати ці обмеження. Послаблення гривні до кінця року може коливатися в межах 39 -39,5 грн за долар", - пояснив Дубас.