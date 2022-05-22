Про намір балатуватися на другий строк австрійський президент Олександр Ван дер Беллен оголосив у відеозверненні, пише Kurier.

"Я балотуюсь на пост президента. Я прошу вашої підтримки та вашого голосу", - сказав він.

Те, що Олександр Ван дер Беллен, якому виповнилося 78 років, переобиратиметься на другий шестирічний термін, може обмежити кількість кандидатів на президентських перегонах 2022 року. Річ у тім, що діючий пезидент досить популярний серед виборців.

Нагадаємо, Австрія готова підтримати нафтове ембарго для РФ.

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