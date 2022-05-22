Президент Австрії балотуватиметься в 2022 році на другий шестирічний термін
Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен оголосив про намір балатуватися на другий термін
Про намір балатуватися на другий строк австрійський президент Олександр Ван дер Беллен оголосив у відеозверненні, пише Kurier.
"Я балотуюсь на пост президента. Я прошу вашої підтримки та вашого голосу", - сказав він.
Те, що Олександр Ван дер Беллен, якому виповнилося 78 років, переобиратиметься на другий шестирічний термін, може обмежити кількість кандидатів на президентських перегонах 2022 року. Річ у тім, що діючий пезидент досить популярний серед виборців.
- Нагадаємо, Австрія готова підтримати нафтове ембарго для РФ.
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