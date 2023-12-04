Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
Президент Болгарії Румен Радев повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди щодо безоплатного постачання Україні бронетехніки
Про це пише Nova.bg.
Своє рішення Радев мотивував тим, що народні обранці недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами пожертви, що унеможливлює об'єктивну оцінку необхідності у наданому обладнанні.
За словами політика, надана Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.
"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", – зазначив Радев.
- Народні збори на засіданні 22 листопада ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні списаної бронетехніки.
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