Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки

Про це пише Nova.bg.

Своє рішення Радев мотивував тим, що народні обранці недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами пожертви, що унеможливлює об'єктивну оцінку необхідності у наданому обладнанні.

За словами політика, надана Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", – зазначив Радев.