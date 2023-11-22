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Головна Світ Парламент Болгарії після двогодинних дебатів схвалив надання Україні бронетехніки

Парламент Болгарії після двогодинних дебатів схвалив надання Україні бронетехніки

22 листопада, 2023 середа
17:09
Світ Болгарія

Народні збори на засіданні 22 листопада ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні списаної бронетехніки

Про це пише BTA.

За це рішення проголосував 131 депутат, проти – 49. Ратифікації передували майже двогодинні дебати.

Окрім бронетехніки Україна отримає запасні частини.

Яку саме бронетехніку і в якій кількості буде передано Україні – не уточнюється.

Зазначається, що угоду між болгарським та українським міністерствами було підписано в Софії 8 серпня і в Києві 13 листопада. Зазначені транспортні засоби вже не потрібні МВС Болгарії.

  • 14 липня Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це був найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни. 
Україна
Болгарія
Війна з Росією
допомога Україні
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