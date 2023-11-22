Парламент Болгарії після двогодинних дебатів схвалив надання Україні бронетехніки

Про це пише BTA.

За це рішення проголосував 131 депутат, проти – 49. Ратифікації передували майже двогодинні дебати.

Окрім бронетехніки Україна отримає запасні частини.

Яку саме бронетехніку і в якій кількості буде передано Україні – не уточнюється.

Зазначається, що угоду між болгарським та українським міністерствами було підписано в Софії 8 серпня і в Києві 13 листопада. Зазначені транспортні засоби вже не потрібні МВС Болгарії.