Президент Чехії про наслідки підриву Каховської ГЕС: Це ускладнить усі військові дії
Підрив Каховської ГЕС, який росіяни здійснили 6 червня, матиме вплив не тільки на мирне населення, а й ускладнить усі військові дії
Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив президент Чехії Петр Павел.
"Я вважаю, що ця подія справила жахливий вплив на багатьох людей з обох сторін. Нам ще доведеться дізнатися, хто насправді стояв за цим. Чи це сталося випадково через необережні дії росіян, чи вони мали такий намір? Прагнули вони лише частково зруйнувати або ж повністю знищити дамбу?" - сказав політик.
За його словами, підрив Каховської ГЕС матиме вплив передусім на мирне населення, а також на навколишнє середовище, на сільське господарство.
"Це ускладнить усі військові дії, в тому числі і українські операції. Територія, яку затопило, настільки велика, що це вплине на всі військові дії в цьому регіоні", - сказав президент Чехії.
При цьому, за оцінками Павела, контрнаступ ЗСУ ще не почався.
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- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- 14 червня Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином.
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