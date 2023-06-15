Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив президент Чехії Петр Павел.

"Я вважаю, що ця подія справила жахливий вплив на багатьох людей з обох сторін. Нам ще доведеться дізнатися, хто насправді стояв за цим. Чи це сталося випадково через необережні дії росіян, чи вони мали такий намір? Прагнули вони лише частково зруйнувати або ж повністю знищити дамбу?" - сказав політик.

За його словами, підрив Каховської ГЕС матиме вплив передусім на мирне населення, а також на навколишнє середовище, на сільське господарство.

"Це ускладнить усі військові дії, в тому числі і українські операції. Територія, яку затопило, настільки велика, що це вплине на всі військові дії в цьому регіоні", - сказав президент Чехії.

При цьому, за оцінками Павела, контрнаступ ЗСУ ще не почався.

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