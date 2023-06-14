Те, що роблять ЗСУ на півдні, - це у першу чергу розвідка боєм, - військовий експерт Коваленко
На Запорізькому напрямку РФ зараз використовує резерви, щоб зупинити активізацію Сил оборони, а ми ще не задіяли свої основні ресурси
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
"Я б не став це називати загально наступом. Це не зовсім так. Те, що ми бачимо, - в першу чергу розвідка боєм, оперативна розвідка, глибинна розвідка. Це не є повноцінним використанням тих сил, які зараз зібрані для основного удару. Це дратує російське командування. Майже всі дії на півдні відбуваються у так званій смузі забезпечення. Це фактично перша лінія оборони з трьох, які збудували російські окупанти. Ця смуга найбільш насичена мінно-фугасними елементами, там мінні поля. Також серед всього іншого ще й велика кількість "секретів", у кожному з них повинен бути протитанковий ракетний комплекс", - сказав він.
Коваленко додав, що ця місцевість повинна зупиняти і гальмувати наступальні дії.
"Розвідка боєм потрібна, щоб виявляти до того не виявлені позиції артилерії, склади з боєприпасами, командні пункти, пункти управління. А також для промацування першої лінії і пошуку слабких місць. З цим всім повноцінно впорались Сили оборони України. Для того, щоб зупинити дії ЗСУ саме у смузі забезпечення російські окупанти спочатку підірвали Каховську ГЕС, щоб унеможливити форсування та висадку десанту на лівому березі. Потім вони на Запорізькому напрямку з другої та третьої лінії оборони відтягувати резерви, щоб забезпечити оборонні дії в смузі забезпечення. Це не правильно. Росіяни підривають свою 127-му дивізію і відправляють тримати оборону. Хоча її функціонал - це оборона в другій лінії. Все це демонструє, що РФ зараз використовує резерви, щоб зупинити активізацію Сил оборони, а ми ще не задіяли свої основні ресурси", - підсумував експерт.
- Нагадаємо, воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення Благодатного та Нескучного. Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр до переліку визволених сіл Великоновосілківської громади також долучила Макарівку. Ці населені пункти поряд з адміністративною межею Донецької й Запорізької областей.
- 13 червня армія РФ намагалася повернути під контроль деокуповане село Макарівка Донецької області, поряд з адміністративною межею Запорізької області.
- Станом на ранок 14 червня представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов наголошував, що на Бердянському напрямку активні бойові дії продовжуються в районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки.
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