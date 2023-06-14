Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Я б не став це називати загально наступом. Це не зовсім так. Те, що ми бачимо, - в першу чергу розвідка боєм, оперативна розвідка, глибинна розвідка. Це не є повноцінним використанням тих сил, які зараз зібрані для основного удару. Це дратує російське командування. Майже всі дії на півдні відбуваються у так званій смузі забезпечення. Це фактично перша лінія оборони з трьох, які збудували російські окупанти. Ця смуга найбільш насичена мінно-фугасними елементами, там мінні поля. Також серед всього іншого ще й велика кількість "секретів", у кожному з них повинен бути протитанковий ракетний комплекс", - сказав він.

Коваленко додав, що ця місцевість повинна зупиняти і гальмувати наступальні дії.

"Розвідка боєм потрібна, щоб виявляти до того не виявлені позиції артилерії, склади з боєприпасами, командні пункти, пункти управління. А також для промацування першої лінії і пошуку слабких місць. З цим всім повноцінно впорались Сили оборони України. Для того, щоб зупинити дії ЗСУ саме у смузі забезпечення російські окупанти спочатку підірвали Каховську ГЕС, щоб унеможливити форсування та висадку десанту на лівому березі. Потім вони на Запорізькому напрямку з другої та третьої лінії оборони відтягувати резерви, щоб забезпечити оборонні дії в смузі забезпечення. Це не правильно. Росіяни підривають свою 127-му дивізію і відправляють тримати оборону. Хоча її функціонал - це оборона в другій лінії. Все це демонструє, що РФ зараз використовує резерви, щоб зупинити активізацію Сил оборони, а ми ще не задіяли свої основні ресурси", - підсумував експерт.