Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Те, що роблять ЗСУ на півдні, - це у першу чергу розвідка боєм, - військовий експерт Коваленко
Ексклюзив

Те, що роблять ЗСУ на півдні, - це у першу чергу розвідка боєм, - військовий експерт Коваленко

14 червня, 2023 середа
14:36
Війна з Росією ЗСУ

На Запорізькому напрямку РФ зараз використовує резерви, щоб зупинити активізацію Сил оборони, а ми ще не задіяли свої основні ресурси

Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Я б не став це називати загально наступом. Це не зовсім так. Те, що ми бачимо, - в першу чергу розвідка боєм, оперативна розвідка, глибинна розвідка. Це не є повноцінним використанням тих сил, які зараз зібрані для основного удару. Це дратує російське командування. Майже всі дії на півдні відбуваються у так званій смузі забезпечення. Це фактично перша лінія оборони з трьох, які збудували російські окупанти. Ця смуга найбільш насичена мінно-фугасними елементами, там мінні поля. Також серед всього іншого ще й велика кількість "секретів", у кожному з них повинен бути протитанковий ракетний комплекс", - сказав він.

Коваленко додав, що ця місцевість повинна зупиняти і гальмувати наступальні дії.

"Розвідка боєм потрібна, щоб виявляти до того не виявлені позиції артилерії, склади з боєприпасами, командні пункти, пункти управління. А також для промацування першої лінії і пошуку слабких місць. З цим всім повноцінно впорались Сили оборони України. Для того, щоб зупинити дії ЗСУ саме у смузі забезпечення російські окупанти спочатку підірвали Каховську ГЕС, щоб унеможливити форсування та висадку десанту на лівому березі.  Потім вони на Запорізькому напрямку з другої та третьої лінії оборони відтягувати резерви, щоб забезпечити оборонні дії в смузі забезпечення. Це не правильно. Росіяни підривають свою 127-му дивізію і відправляють тримати оборону. Хоча її функціонал - це оборона в другій лінії. Все це демонструє, що РФ зараз використовує резерви, щоб зупинити активізацію Сил оборони, а ми ще не задіяли свої основні ресурси", - підсумував експерт.

  • Нагадаємо, воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення Благодатного та Нескучного. Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр до переліку визволених сіл Великоновосілківської громади також долучила Макарівку. Ці населені пункти поряд з адміністративною межею Донецької й Запорізької областей.
  • 13 червня армія РФ намагалася повернути під контроль деокуповане село Макарівка Донецької області, поряд з адміністративною межею Запорізької області.
  • Станом на ранок 14 червня представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов наголошував, що на Бердянському напрямку активні бойові дії продовжуються в районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки.
Україна
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Сергій Цеков
11 червня, 2023 неділя
Перемовини розпочнуться, якщо Україна буде готова віддати Одещину, Миколаївщину й Харківщину, - колаборант з Криму Цеков
Каховська ГЕС, підтоплення
13 червня, 2023 вiвторок
Головне – встигнути до паводка: після деокупації Херсонщини Україна за 2-3 місяці побудує перемичку на Каховській ГЕС, - гендиректор Укргідроенерго
13 червня, 2023 вiвторок
Екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.83
    Купівля 36.83
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
14 червня
16:03
Косово
ЄС призупиняє фінансову співпрацю з Косово на тлі ескалації конфлікту на півночі країни
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Попит зменшився, інфляція - нижча
15:56
Угорщина
У США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО
15:53
На фронті загинув співробітник Національного заповідника "Софія Київська" Денис Борисов
15:37
Книжковий Арсенал
Близько сотні подій: XI Книжковий Арсенал оприлюднив програму фестивалю
15:35
У Ростовській області РФ через пожежу зупинили роботу електростанції й обмежили поставку електрики споживачам
15:28
Ексклюзив
карта оборонних ліній ЗС РФ_1306
На Приазовському напрямку ЗСУ перейшли в активну фазу бойових дій, - капітан ЗСУ Прозапас
15:25
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
ЗСУ ще не ввели в бій тактичні та оперативні резерви на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Снєгирьов
15:23
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:57
Оновлено
Дмитро Кльоц
"Верес" переміг МФК "Металург" та зберіг місце в УПЛ
14:53
Боротьба з монополіями і відбір незалежних суддів Конституційного Суду – "ЄС" ініціює зміни до законів про олігархів і КСУ
14:49
наручники
У ЗСУ викрили "крота", який намагався отримати дані про контрнаступ для Росії
14:41
Лукашенко заявив, що РФ та Україна на переговорах у Стамбулі домовлялися про "оренду" Криму
14:37
Олаф Шольц
Німеччина вперше ухвалила Стратегію нацбезпеки та назвала найбільшою загрозою Росію
14:31
Ексклюзив
ЗСУ просуваються для подальшого оточення Бахмута, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський
14:22
бізнес
У Мінекономіки пообіцяли новоствореному бізнесу компенсації від держави за працевлаштування переселенців
14:18
Естонія
Естонія передасть Україні техніку та обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
14:11
підрив росіянами Каховської ГЕС
РФ скористалася наслідками підриву Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму, - Маляр
14:04
OPINION
Петро Олещук
Позиція "це страшна трагедія" не приймається
13:52
Укрнафта
Укрнафта розпочне управління 4 заарештованими газовими компаніями після дозволу АМКУ
13:38
Очільник МОН Оксен Лісовий
Перевірку дисертації Лісового на плагіат призупинили через його відмову від наукового ступеня
13:34
хмари
Короткочасні дощі, подекуди з грозами, але теплою погодою: прогноз на 15 червня від Наталки Діденко
13:33
Крим
Російська компанія "Чорноморнафтогаз" розробляє план евакуації співробітників з Криму, - ГУР
13:27
техніка окупантів
Окупанти у Криму набирають автослюсарів із місцевих СТО для ремонту військової техніки
13:23
Оновлено
Росіяни обстріляли ракетами Краматорськ та Костянтинівку: троє людей загинули, двох врятували з-під завалів
13:19
на фото пошкоджений росіянами Музей цікавої науки в Одесі
Очільник МОН Лісовий оголосив про намір створити мережу музеїв науки в Україні
13:14
Робота M142 (HIMARS)
Маркарова пояснила, чому США забороняють Україні бити по території РФ американською зброєю
13:00
Оновлено
ЗСУ війна проти РФ
Сили оборони продовжують наступ та просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, - Маляр
12:56
Рафаель Маріано Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі відклав поїздку на ЗАЕС із міркувань безпеки, - Reuters
12:49
На фото: Олександр Дугін
Заперечує існування України та закликає до її збройного захоплення: СБУ оголосила підозру ідеологу рашизму Дугіну
12:22
підрив офісу у Кореї
Південна Корея звернулася до суду з вимогою відшкодування збитків від КНДР за підрив спільного офісу у 2020 році
12:18
Каховська ГЕС, підтоплення
Україна вимагатиме від Росії репарації за збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС, – Кубраков
12:08
OPINION
Олексій Голобуцький
Путін проголосив про перехід війни з Україною в оборонну фазу
11:59
Огляд
міжнародний огляд
Захід сподівається на більші успіхи контрнаступу та анонсує ще $441 мільйон допомоги Україні. Акценти світових ЗМІ 14 червня
11:58
Ексклюзив
карта бойових дій_1306
Карта бойових дій за період 6-13 червня: перші успіхи великого контрнаступу
11:55
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що демілітаризована зона між РФ та Україною має проходити біля Львова
11:53
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок обстрілу автомобіля загинули 6 людей: прокуратура розпочала розслідування
11:51
Японія солдат
В Японії 18-річний курсант застрелив двох військових на полігоні
11:47
електроенергія
Ремонт одного з блоків АЕС завершено на 20 днів раніше: в Міненерго заявили про посилення стабільності енергосистеми
11:31
Google
Google запустив нові функції для рекламодавців на основі штучного інтелекту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV