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Президент Чехії прогнозує "значні зрушення" у російсько-українській війні в 2024 році

19 грудня, 2023 вiвторок
06:55
Світ Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел припустив, що у війні Росії проти України у 2024 році відбудуться значні зрушення, пов'язані з результатами виборів президента у РФ і США

Про це він сказав в інтерв'ю Seznam Zpravy.

"Нам належить багато зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що наступного року ми, швидше за все, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не в кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу", – заявив Павел.

Він також нагадав, що у 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. На його думку, якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе чинний лідер Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний.

"Очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що про жодні мирні переговори не може бути й мови доти, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах", - додав президент Чехії.

На його думку, зараз Путін сподівається на перемогу експрезидента США Дональда Трампа у виборах, тому що "з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи". Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.

"Звичайно, така ситуація нам не вигідна і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований", - наголосив Павел.

  • Нагадаємо, 8 грудня Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
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