Президент Європейської народної партії запросив Петра Порошенка взяти участь у конгресі ЄНП
Лідер партії "Європейська Солідарність», п‘ятий Президент України Петро Порошенко отримав запрошення президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди)
Про це повідомили в пресслужбі "Європейської Солідарності".
У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координація позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу.
Йдеться, зокрема, про посилення підтримки України у відсічі російській агресії, ужорсточення санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради.
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