Президент Європейської народної партії запросив Петра Порошенка взяти участь у конгресі ЄНП

Про це повідомили в пресслужбі "Європейської Солідарності".

У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координація позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу.

Йдеться, зокрема, про посилення підтримки України у відсічі російській агресії, ужорсточення санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради.

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