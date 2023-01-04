Президент ФІФА Інфантіно спробував виправдатись за селфі на похороні Пеле
Президент ФІФА Джанні Інфантіно відповів, чому зробив селфі біля труни культового футболіста Пеле
Про інцидент на похороні Інфантіно написав у інстаграмі.
"Я занепокоєний тим, що деякі люди критикують мене за те, що я зробив фотографії та селфі на церемонії. Хотів би пояснити: для мене було великою честю, що деякі товариші по команді та родичі великого Пеле запитали мене, чи можу я зробити з ними кілька фото. Звісно ж, я одразу погодився. У ситуації з селфі, партнери Пеле попросили зробити спільне фото, де б ми були всі разом, але не знали, як це зробити. Тому, щоб стати в нагоді, я взяв телефон одного з них і зробив фотографію всіх нас. Якщо допомога товаришу Пеле викликає критику, то я з радістю приймаю її та буду продовжувати допомагати чим зможу, тим, хто зробив внесок у створення легендарних сторінок футболу", - каже Інфантіно.
Президент ФІФА наголошує, що він ніколи не зробить нічого, що може бути неповагою до Пеле, бо поважає та захоплюється ним.
"Сподіваюся, що в тих, хто опублікував чи сказав щось, не знаючи того, вистачить порядності та мужності визнати свою неправоту й виправити свої слова. В будь-якому випадку, головне - це віддати шану королю Пеле. І хоча я скромно запропонував, щоб у 211 наших асоціаціях щонайменше один футбольний стадіон або об'єкт був названий на честь Пеле, ми покажемо приклад - дамо полю в штаб-квартирі ФІФА назву "Стадіон імені Пеле - ФІФА Цюрих". Будьмо і нехай живе Король!", - написав Інфантіно.
- 3 січня президент ФІФА Джанні Інфантіно зганьбився черговим безглуздим вчинком, зробивши селфі біля відкритої труни видатного бразильського футболіста Пеле.
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