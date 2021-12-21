Президент ФІФА назвав головний аргумент на користь проведення ЧС кожні два роки

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій ФІФА.

За його словами, дослідження компаній Nielsen та OpenEconomics, свідчать, що у разі проведення ЧС кожні два роки прибутки від турніру, який зараз проходить раз на чотири сезони, збільшаться.

"Незалежні експерти повідомили, що перехід на чемпіонат світу раз на два роки принесе разом додаткові $4,4 млрд доходу за перший чотирирічний цикл. Ці кошти будуть розподілені між 211 асоціаціями - членами ФІФА. Додатковий дохід потенційно дозволить збільшити фінансування на одного члена ФІФА з $6 млн до $25 млн за перший чотирирічний цикл", - сказав Інфантіно.

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