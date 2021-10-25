УПЛ виступила проти проведення ЧС з футболу кожні 2 роки

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.



Українська Прем’єр-Ліга взяла участь у проведенні Генеральної Асамблеї Асоціації Європейських Ліг, організованою Lega Serie A (прим. - чемпіонат Італії).



Головною темою для обговорення стала пропозиція ФІФА щодо внесення змін до міжнародного календаря матчів та проведення ЧС кожні два роки. Українська Прем’єр-ліга приєдналася до думки національних футбольних ліг та чітко висловила свою позицію про неможливість запровадження запропонованих змін. Ліги одноголосно відхилили пропозицію ФІФА.

Раніше ФІФА повідомила національні асоціації про плани проводити чемпіонат світу кожні два роки, починаючи з 2026 року.

З 1930 року ЧС проходить кожні чотири роки, за винятком 1942 і 1946 років, коли турнір не відбувся через Другу світову війну.

Два наступних чемпіонати світу відбудуться в Катарі в 2022 році та у Канаді, Мексиці та США у 2026 році.