Понад 10 країн погрожують вийти з ФІФА у разі проведення ЧС з футболу кожні 2 роки, - AP

Про це повідомляє AP.

За інформацією джерела, щонайменше 12 національних футбольних асоціацій повідомили УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) про намір сповістити ФІФА (Міжнародну федерацію футбольних асоціацій) про бажання вийти з її складу через плани проведення чемпіонату світу раз в два роки.

При цьому, асоціації, які наважилися на такий крок, розраховують, що вихід з ФІФА не вплине на участь їхніх клубів та національних збірних в турнірах під егідою УЄФА.

Раніше ФІФА повідомила національні асоціації про плани проводити чемпіонат світу кожні два роки, починаючи з 2026 року.

З 1930 року ЧС проходить кожні чотири роки, за винятком 1942 і 1946 років, коли турнір не відбувся через Другу світову війну.

Два наступних чемпіонати світу відбудуться в Катарі в 2022 році та у Канаді, Мексиці та США у 2026 році.