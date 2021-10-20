Понад 10 країн погрожують вийти з ФІФА у разі проведення ЧС з футболу кожні 2 роки, - AP
Щонайменше 12 футбольних асоціацій з Європи попередили УЄФА, що вийдуть з ФІФА, якщо організація остаточно вирішить проводити чемпіонат світу кожні два роки
Про це повідомляє AP.
За інформацією джерела, щонайменше 12 національних футбольних асоціацій повідомили УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) про намір сповістити ФІФА (Міжнародну федерацію футбольних асоціацій) про бажання вийти з її складу через плани проведення чемпіонату світу раз в два роки.
При цьому, асоціації, які наважилися на такий крок, розраховують, що вихід з ФІФА не вплине на участь їхніх клубів та національних збірних в турнірах під егідою УЄФА.
Раніше ФІФА повідомила національні асоціації про плани проводити чемпіонат світу кожні два роки, починаючи з 2026 року.
З 1930 року ЧС проходить кожні чотири роки, за винятком 1942 і 1946 років, коли турнір не відбувся через Другу світову війну.
Два наступних чемпіонати світу відбудуться в Катарі в 2022 році та у Канаді, Мексиці та США у 2026 році.
- Нагадаємо, 20 жовтня президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що чемпіонат світу з футболу має відбуватися кожних два роки.
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