Президент ФІФА назвав "очевидні плюси" проведення ЧС з футболу кожних 2 роки

Про це повідомляє ESPN.

За його словами, у Міжнародній федерації футбольних асоціацій аналізують можливість проведення ЧС кожні два роки та оцінюють, чи позначиться це позитивно на футболі.

"Плюси проведення ЧС кожні два роки видаються мені очевидними. Більше змагань найвищого рівня, більше шансів дати світові надію і розвага. Коли було прийнято рішення проводити ЧС кожні 4 роки, було лише 40 команд. Тепер їх 211", - сказав Інфантіно.

Він додав, що йдуть розмови про проведення ЧС в п'яти країнах одночасно.

"І якщо ми припускаємо, що раз на рік буде або чоловічий, або жіночий чемпіонат, то за 20 років організаторами змагання зможуть побувати 100 країн", - зазначив Інфантіно.

Нагадаємо, 10 вересня європейські ліги виступили проти проведення чемпіонату світу з футболу кожних два роки.

23 вересня в УЄФА заявили, що проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки несе суттєві загрози.

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