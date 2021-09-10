Європейські ліги оприлюднили заяву через плани ФІФА проводити ЧС з футболу кожних 2 роки
Європейські ліги виступили проти проведення чемпіонату світу з футболу кожних два роки
Про це йдеться у заяві Асоціації професійних футбольних ліг - EPFL.
Ініціативу ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) проводити ЧС кожних два роки, а не раз на чотири роки, засудили англійська Прем'єр-ліга, іспанська Ла Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А, французька Ліга 1 та топліги Португалії, Швейцарії, Швеції, Данії, Румунії та Польщі.
"Ліги рішуче і одностайно виступили проти будь-яких пропозицій про проведення чемпіонату світу кожних два роки. Такі рішення завдадуть шкоди національним турнірам, які є основою нашої індустрії і мають першочергове значення для клубів, гравців і вболівальників по всій Європі та в усьому світі", - йдеться у заяві EPFL.
У організації наголосили, що футбольний календар вимагає узгодження усіма зацікавленими сторонами і може бути тільки результатом тонкого балансу між інтересами клубів та збірних.
- Нагадаємо, у липні ФІФА протестувала нові футбольні правила, за якими тайми складатимуться 30 хв чистого часу.
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