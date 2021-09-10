Європейські ліги оприлюднили заяву через плани ФІФА проводити ЧС з футболу кожних 2 роки

Про це йдеться у заяві Асоціації професійних футбольних ліг - EPFL.

Ініціативу ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) проводити ЧС кожних два роки, а не раз на чотири роки, засудили англійська Прем'єр-ліга, іспанська Ла Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А, французька Ліга 1 та топліги Португалії, Швейцарії, Швеції, Данії, Румунії та Польщі.

"Ліги рішуче і одностайно виступили проти будь-яких пропозицій про проведення чемпіонату світу кожних два роки. Такі рішення завдадуть шкоди національним турнірам, які є основою нашої індустрії і мають першочергове значення для клубів, гравців і вболівальників по всій Європі та в усьому світі", - йдеться у заяві EPFL.

У організації наголосили, що футбольний календар вимагає узгодження усіма зацікавленими сторонами і може бути тільки результатом тонкого балансу між інтересами клубів та збірних.