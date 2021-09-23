В УЄФА пояснили, чому виступають проти проведення ЧС з футболу кожні 2 роки

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.

В УЄФА висловили розчарування, що Міжнародна федерація футбольних асоціацій просуває настільки радикальні зміни без обговорення з усіма зацікавленими сторонами.

На думку УЄФА, проведення чемпіонату світу раз на два роки призведе до зниження вагомості головної події в світі футболу. Також в організації звернули увагу на скорочення можливостей для слабших команд внаслідок заміни матчів фінальними змаганнями.

Крім цього, в УЄФА вбачають ризик для здоров'я футболістів, які змушені щороку брати участь в інтенсивних літніх турнірах замість більш тривалого відпочинку.

В УЄФА заявили, що майбутнє календаря міжнародних матчів має стати предметом відвертих обговорень за участю ФІФА, конфедерацій та інших ключових зацікавлених сторін.