В УЄФА пояснили, чому виступають проти проведення ЧС з футболу кожні 2 роки
В УЄФА заявили, що проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки несе суттєві загрози
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.
В УЄФА висловили розчарування, що Міжнародна федерація футбольних асоціацій просуває настільки радикальні зміни без обговорення з усіма зацікавленими сторонами.
На думку УЄФА, проведення чемпіонату світу раз на два роки призведе до зниження вагомості головної події в світі футболу. Також в організації звернули увагу на скорочення можливостей для слабших команд внаслідок заміни матчів фінальними змаганнями.
Крім цього, в УЄФА вбачають ризик для здоров'я футболістів, які змушені щороку брати участь в інтенсивних літніх турнірах замість більш тривалого відпочинку.
В УЄФА заявили, що майбутнє календаря міжнародних матчів має стати предметом відвертих обговорень за участю ФІФА, конфедерацій та інших ключових зацікавлених сторін.
- Нагадаємо, 10 вересня європейські ліги виступили проти проведення чемпіонату світу з футболу кожних два роки.
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